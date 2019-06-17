Знаменитый российский блогер пошёл в Госдуму

К счастью, он не будет избираться сам. Зато активно помогает действующему слуге народа.

Знаменитый российский блогер Юрий Хованский оказался помощником депутата Государственной думы Василия Власова. Об этом сам Хованский написал на своей странице в твиттере.

- С этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в интернете и не только, - написал блогер на своей странице в твиттере.

Юрий также поиронизировал, что он с Власовым уже «обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое».

Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на депутата Власова, Хованский стал помощником на общественных началах, при этом ориентировался слуга народа при выборе помощника на количество аудитории блогера.