Политика

Константин Большаков
17 Июня, 2019 11:24

Знаменитый российский блогер пошёл в Госдуму

Василий Власов и Юрий Хованский.
Источник: twitter.com/RussianStandup
#депутаты

#Власов

#Хованский
Москва, 17 Июня - DIXINEWS.

К счастью, он не будет избираться сам. Зато активно помогает действующему слуге народа.

Знаменитый российский блогер Юрий Хованский оказался помощником депутата Государственной думы Василия Власова. Об этом сам Хованский написал на своей странице в твиттере.

- С этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в интернете и не только, - написал блогер на своей странице в твиттере.

Юрий также поиронизировал, что он с Власовым уже «обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое».

Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на депутата Власова, Хованский стал помощником на общественных началах, при этом ориентировался слуга народа при выборе помощника на количество аудитории блогера.

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