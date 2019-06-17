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Константин Большаков
17 Июня, 2019 11:24
Знаменитый российский блогер пошёл в Госдуму
Василий Власов и Юрий Хованский.
Источник: twitter.com/RussianStandup
Москва, 17 Июня - DIXINEWS.
К счастью, он не будет избираться сам. Зато активно помогает действующему слуге народа.
Знаменитый российский блогер Юрий Хованский оказался помощником депутата Государственной думы Василия Власова. Об этом сам Хованский написал на своей странице в твиттере.
- С этого дня я буду помогать самому молодому депутату работать с вами в интернете и не только, - написал блогер на своей странице в твиттере.
Юрий также поиронизировал, что он с Власовым уже «обсудили упрощение выдачи травматов и многое другое».
Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на депутата Власова, Хованский стал помощником на общественных началах, при этом ориентировался слуга народа при выборе помощника на количество аудитории блогера.
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