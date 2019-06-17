На въезде в Екатеринбург появилась оскорбительная надпись

От неё вскоре успели избавиться полицейские. Однако интернет не забывает ничего.

Утром в понедельник, 17 июня, на въезде в город Екатеринбург Свердловской области появилась оскорбительная табличка с надписью «Город бесов». Об этом сообщило издание «Екатеринбург онлайн».

По информации этого же издания, табличку, которая имитировала дорожный знак, вскоре сняли сотрудники Госавтоинспекции, однако фотографии знака быстро распространились по социальным сетям.

- Хотелось бы отметить, что за данные действия — самовольную установку знаков — предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 10 тысяч рублей, - уточнили в полиции.

Найдены ли хулиганы, сделавшие такую выходку, пока не сообщается. Однако ранее «городом бесов» Екатеринбург называл ведущий Владимир Соловьёв, комментируя протесты против строительства собора в сквере у драмтеатра.