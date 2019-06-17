Общество

Константин Большаков
17 Июня, 2019 09:24

Крымчане, ранее бежавшие в Украину, захотели в Россию

Крымчане.
Источник: mtdata.ru
#Крым

#гражданство

#паспорт
Крым, 17 Июня - DIXINEWS.

Теперь нашим властям придётся оформлять им документы. А речь о более ста человек.

В пресс-центре МВД заявили, что более сотни граждан Украины, которые переехали в Крым и Севастополь до того, как регион присоединился к России, подали заявления на получение российского гражданства. Соответствующую информацию публикует «ТАСС».

- На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек, - сделали заявление в российской полиции.

Как уточнили силовики, документы будут рассмотрены в течение 3 месяцев, однако пока никаких решений по данному поводу не принято.

Напомним, Крым присоединился к России по итогам референдума весной 2014 года.

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