Крымчане, ранее бежавшие в Украину, захотели в Россию

Теперь нашим властям придётся оформлять им документы. А речь о более ста человек.

В пресс-центре МВД заявили, что более сотни граждан Украины, которые переехали в Крым и Севастополь до того, как регион присоединился к России, подали заявления на получение российского гражданства. Соответствующую информацию публикует «ТАСС».

- На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек, - сделали заявление в российской полиции.

Как уточнили силовики, документы будут рассмотрены в течение 3 месяцев, однако пока никаких решений по данному поводу не принято.

Напомним, Крым присоединился к России по итогам референдума весной 2014 года.