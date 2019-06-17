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Константин Большаков
17 Июня, 2019 09:24
Крымчане, ранее бежавшие в Украину, захотели в Россию
Крымчане.
Источник: mtdata.ru
Крым, 17 Июня - DIXINEWS.
Теперь нашим властям придётся оформлять им документы. А речь о более ста человек.
В пресс-центре МВД заявили, что более сотни граждан Украины, которые переехали в Крым и Севастополь до того, как регион присоединился к России, подали заявления на получение российского гражданства. Соответствующую информацию публикует «ТАСС».
- На данный момент в территориальные органы МВД России с соответствующими заявлениями обратилось 125 человек, - сделали заявление в российской полиции.
Как уточнили силовики, документы будут рассмотрены в течение 3 месяцев, однако пока никаких решений по данному поводу не принято.
Напомним, Крым присоединился к России по итогам референдума весной 2014 года.
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