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Константин Большаков
16 Июня, 2019 12:05
РПЦ решила судьбу сквера в Екатеринбурге
Протесты в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге.
Источник: sputnik.by
Екатеринбург, 16 Июня - DIXINEWS.
Церковь приняла решение не строить храм в этом месте. Весной начало работ привело к массовым протестам.
В Екатеринбургской епархии заявили, что передумали строить собой святой Великомученицы Екатерины в сквере у драмтеатра. Об этом сообщается на сайте епархии.
Как пояснил митрополит Кирилл, вместо сквера у драмтеатра будет выбрано другое, «достойное» место. Участок у сквера был выбран «в атмосфере тотальной лжи и обмана», пояснил священник, и может «разбудить древнего демона гражданской междоусобицы».
Вместе с этим Кирилл прокомментировал протесты против строительства собора в указанном участке, заявив, что протестующие продемонстрировали «ненависть к присутствию Бога их в жизни».
Напомним, протесты в Екатеринбурге из-за решения построить собор в сквере у драмтеатра вспыхнули в середине мая 2019 года. После этого власти остановили стройку и предложили горожанам самим выбрать, куда перенести стройку.
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