РПЦ решила судьбу сквера в Екатеринбурге

Протесты в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге.

Церковь приняла решение не строить храм в этом месте. Весной начало работ привело к массовым протестам.

В Екатеринбургской епархии заявили, что передумали строить собой святой Великомученицы Екатерины в сквере у драмтеатра. Об этом сообщается на сайте епархии.

Как пояснил митрополит Кирилл, вместо сквера у драмтеатра будет выбрано другое, «достойное» место. Участок у сквера был выбран «в атмосфере тотальной лжи и обмана», пояснил священник, и может «разбудить древнего демона гражданской междоусобицы».

Вместе с этим Кирилл прокомментировал протесты против строительства собора в указанном участке, заявив, что протестующие продемонстрировали «ненависть к присутствию Бога их в жизни».

Напомним, протесты в Екатеринбурге из-за решения построить собор в сквере у драмтеатра вспыхнули в середине мая 2019 года. После этого власти остановили стройку и предложили горожанам самим выбрать, куда перенести стройку.