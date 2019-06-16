Украина решила вкладывать деньги в Донбасс

Такое заявление сделал новый президент страны. Он уже общается по данному вопросу с европейцами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре Киев планирует вкладывать деньги в инфраструктуру Донбасса. Слова Зеленского передаёт его пресс-служба.

Как пояснил Зеленский, о вложении средств в территории юго-востока страны он говорит со всеми иностранными инвесторами. Кроме того, он заверил, что украинские власти готовят реформы в сфере законов, регулирующих работу среднего и малого бизнеса.

Главной целью этой работы Зеленский назвал создание «государства в смартфоне», чтобы бизнесмены имели возможность минимизировать общение с чиновниками.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что будет добиваться мира в Донбассе любыми средствами.