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Константин Большаков
16 Июня, 2019 09:42
Украина решила вкладывать деньги в Донбасс
Владимир Зеленский.
Источник: hyser.com.ua
Киев, 16 Июня - DIXINEWS.
Такое заявление сделал новый президент страны. Он уже общается по данному вопросу с европейцами.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре Киев планирует вкладывать деньги в инфраструктуру Донбасса. Слова Зеленского передаёт его пресс-служба.
Как пояснил Зеленский, о вложении средств в территории юго-востока страны он говорит со всеми иностранными инвесторами. Кроме того, он заверил, что украинские власти готовят реформы в сфере законов, регулирующих работу среднего и малого бизнеса.
Главной целью этой работы Зеленский назвал создание «государства в смартфоне», чтобы бизнесмены имели возможность минимизировать общение с чиновниками.
Напомним, в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что будет добиваться мира в Донбассе любыми средствами.
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