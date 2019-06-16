Экономика

Константин Большаков
16 Июня, 2019 09:42

Украина решила вкладывать деньги в Донбасс

Владимир Зеленский.
Источник: hyser.com.ua
#Зеленский

#Донбасс

#Украина
Киев, 16 Июня - DIXINEWS.

Такое заявление сделал новый президент страны. Он уже общается по данному вопросу с европейцами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре Киев планирует вкладывать деньги в инфраструктуру Донбасса. Слова Зеленского передаёт его пресс-служба.

Как пояснил Зеленский, о вложении средств в территории юго-востока страны он говорит со всеми иностранными инвесторами. Кроме того, он заверил, что украинские власти готовят реформы в сфере законов, регулирующих работу среднего и малого бизнеса.

Главной целью этой работы Зеленский назвал создание «государства в смартфоне», чтобы бизнесмены имели возможность минимизировать общение с чиновниками.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что будет добиваться мира в Донбассе любыми средствами.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Порошенко пообещал привести Зеленского к успеху
Россия предложила Украине заключить мир
В Совфеде оценили переименование Киева в Kyiv
Читайте в рубрике:
Россия и Европа договорились избавляться от доллара
В России задумались о том, чтобы не уничтожать продукты
Россия начнёт платить пенсии иностранцам


Загрузка...
IT-гигантов США обвиняют в монополизации рынка
Бивни мамонта: введут ли запрет на торговлю
Протесты под дождём: гонконгцы снова вышли против закона об экстрадиции
Через две недели после трагедии на Дунае со дна подняли затонувший катер
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина решила вкладывать деньги в Донбасс
Москва, 15 Июня, 21:07.
Дети, музеи и технологии: как прошли "Исторические субботы" школьников
Вашингтон, 15 Июня, 20:40.
Дональд Трамп: экономика Америки обвалится
Казань, 15 Июня, 20:10.
Казанский «Ансат» отправляется покорять Европу
Москва, 15 Июня, 20:01.
2 миллиардов рублей вложат в центр инноваций в энергопотреблении
Москва, 15 Июня, 19:05.
"Мастерские полезных каникул": куда повести ребёнка летом
Москва, 15 Июня, 16:18.
«Оппозиционер» Илья Яшин подкупает полицейских для «помощи» в провокациях против других кандидатов в Мосгордуму
Москва, 15 Июня, 13:40.
Состояние Алибасова прокомментировал его сын
Москва, 14 Июня, 21:08.
На месте промзоны ЗИЛ оборудуют две пешеходные набережные
Москва, 14 Июня, 20:06.
В Москве значительно улучшится качество питьевой воды
Москва, 14 Июня, 19:04.
Частный инвестор построит две новых улицы в Москве
Москва, 14 Июня, 18:04.
С провокатором Яшиным не хотят работать даже давние сторонники





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия