Власть

Виктория Грей
15 Июня, 2019 20:40

Дональд Трамп: экономика Америки обвалится

Дональд Трамп.
Источник: dixinews.ru
#Трамп

#экономика

#обвал
Вашингтон, 15 Июня - DIXINEWS.

Он считает, что рынок рухнет в том случае, если он не одержит победу в президентских выборах..

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рынок страны беспрецедентно обвалится, если он проиграет в президентских выборах в 2020 году. Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.

«Экономика Трампа бьёт рекорды, у неё впереди долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займётся руководством в 2020 году, произойдёт обвал рынка, подобного которому мы ещё не видели», - изложил Трамп.

Отметим, что выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. По счёту они будут 59-ые. На пост намерены баллотироваться около 20 человек из демократической партии. Трамп уверен, что победит именно он.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Бизнесмены рассказали, почему боятся вести дела в России
Путин признал, что отношения России и США в полном упадке
В МИД пожаловались на отсутствие конкретики по поводу встречи Путина и Трампа
Читайте в рубрике:
Из-за Голунова лишились погон два генерала МВД
Представитель президента Украины предложил новую методику закупки российского газа
В Кремле раскритиковали завтрашнюю акцию в поддержку Голунова


Загрузка...
Бивни мамонта: введут ли запрет на торговлю
Голунов: рад, что справедливость восторжествовала
Протесты под дождём: гонконгцы снова вышли против закона об экстрадиции
Через две недели после трагедии на Дунае со дна подняли затонувший катер
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дональд Трамп: экономика Америки обвалится
Казань, 15 Июня, 20:10.
Казанский «Ансат» отправляется покорять Европу
Москва, 15 Июня, 19:05.
"Мастерские полезных каникул": куда повести ребёнка летом
Москва, 15 Июня, 16:18.
«Оппозиционер» Илья Яшин подкупает полицейских для «помощи» в провокациях против других кандидатов в Мосгордуму
Москва, 15 Июня, 13:40.
Состояние Алибасова прокомментировал его сын
Москва, 14 Июня, 21:08.
На месте промзоны ЗИЛ оборудуют две пешеходные набережные
Москва, 14 Июня, 20:06.
В Москве значительно улучшится качество питьевой воды
Москва, 14 Июня, 19:04.
Частный инвестор построит две новых улицы в Москве
Москва, 14 Июня, 18:04.
С провокатором Яшиным не хотят работать даже давние сторонники
Санкт-Петербург, 14 Июня, 17:57.
Видный питерский чиновник лишился своей должности
Казань, 14 Июня, 17:40.
Президент Татарстана – врачам: чудеса – ваша профессия!
Казань, 14 Июня, 16:55.
Ставки сделаны: в Казани сожгли букмекерскую контору





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия