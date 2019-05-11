Дональд Трамп: экономика Америки обвалится

Он считает, что рынок рухнет в том случае, если он не одержит победу в президентских выборах..

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рынок страны беспрецедентно обвалится, если он проиграет в президентских выборах в 2020 году. Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.

«Экономика Трампа бьёт рекорды, у неё впереди долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займётся руководством в 2020 году, произойдёт обвал рынка, подобного которому мы ещё не видели», - изложил Трамп.

Отметим, что выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. По счёту они будут 59-ые. На пост намерены баллотироваться около 20 человек из демократической партии. Трамп уверен, что победит именно он.