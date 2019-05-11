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Виктория Грей
15 Июня, 2019 20:40
Дональд Трамп: экономика Америки обвалится
Дональд Трамп.
Источник: dixinews.ru
Вашингтон, 15 Июня - DIXINEWS.
Он считает, что рынок рухнет в том случае, если он не одержит победу в президентских выборах..
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рынок страны беспрецедентно обвалится, если он проиграет в президентских выборах в 2020 году. Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter.
«Экономика Трампа бьёт рекорды, у неё впереди долгий путь. Однако если кто-то, кроме меня, займётся руководством в 2020 году, произойдёт обвал рынка, подобного которому мы ещё не видели», - изложил Трамп.
Отметим, что выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. По счёту они будут 59-ые. На пост намерены баллотироваться около 20 человек из демократической партии. Трамп уверен, что победит именно он.
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