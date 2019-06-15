Состояние Алибасова прокомментировал его сын

Обследование показало положительные результаты. Артист чувствует себя лучше.

Сын продюсера Бари Алибасов – младший рассказал о состоянии отца, сообщают РИА Новости. Он сообщил об улучшении состояния здоровья папы.

«В понедельник будет контрольная гастроскопия. Струп сошёл практически со всех ожогов, которые занимали где-то 20 % поверхности желудка, сейчас же остались только две маленькие точечки, которые к понедельнику сойдут. Если под ними ничего нет, то к понедельнику врачи будут декларировать, что никакой опасности для жизни нет, и отца переведут в обычную палату либо, может, мы его домой заберем», — сообщил Алибасов - младший.

Также он добавил, что возможно музыкант отправится на восстановление в Казахстан, куда его пригласили высокопоставленные лица. Сначала рассматривали и Германию, но лечение в Казахстане ничуть не хуже. Для Бари Алибасова – старшего предоставят отдельное шале в горах, где природа и воздух помогут его быстрому выздоровлению.

Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как дома случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав её с апельсиновым соком. У продюсера обнаружили ожог пищевода четвёртой степени, ожоги желудка и дыхательных путей.