Эксперты пролили свет на подробности крушения SSJ-100 в Москве

В катастрофе погибли десятки людей. Специалисты прояснили картину трагедии.

Межгосударственный авиационный комитет на своём сайте опубликовал предварительный отчёт об авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево, которая случилась в мае 2019 года. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Как выяснили эксперта, после попадания молнии в самолёт, на борту отключился автопилот и произошли сбои со связью. При этом в прошлом полёте экипаж не делал замечаний по работе систем лайнера.

При приземлении SSJ-100 трижды коснулся о посадочную полосу, и к третьему контакту с землёй стойки шасси были частично надломлены, после чего произошёл розлив топлива и возгорание.

4 июня данный документ приняла техническая комиссия, состоящая из сотрудников МАК, Росавиации, «Аэрофлота» и «Гражданских самолётов Сухого», отмечается в пресс-релизе комитета.

Напомним, авиакатастрофа с участием SSJ-100 произошла 5 мая. В результате неё погиб 41 человек.