Иван Голунов рассказал о своих чувствах после освобождения

Его психологическое состояние заметно пошатнулось. После инцидента у журналиста начались приступы паники.

Российский журналист-расследователь Иван Голунов рассказал о переживаниях после того, как был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков и отпущен за отсутствием доказательств причастности к преступлению. Его слова передало агентство «ТАСС».

Как признался Голунов, после инцидента он столкнулся с паническими приступами.

- У меня случаются панические атаки на тему безопасности, мне нужно понять, как дальше жить, как вернуться к обычной жизни, но пока я не знаю, как это сделать, - сказал он.

Кроме того, Иван Голунов рассказал, что ещё не решил, идти ли на митинг 16 июня в свою же поддержку, отметив, что 12 июня на несогласованную акцию в Москве не выходил.

Напомним, с Голунова сняли обвинения 11 июня. Задержан он был 6 июня.