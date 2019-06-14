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Константин Большаков
14 Июня, 2019 15:29
Иван Голунов рассказал о своих чувствах после освобождения
Иван Голунов.
Источник: twitter.com
Москва, 14 Июня - DIXINEWS.
Его психологическое состояние заметно пошатнулось. После инцидента у журналиста начались приступы паники.
Российский журналист-расследователь Иван Голунов рассказал о переживаниях после того, как был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков и отпущен за отсутствием доказательств причастности к преступлению. Его слова передало агентство «ТАСС».
Как признался Голунов, после инцидента он столкнулся с паническими приступами.
- У меня случаются панические атаки на тему безопасности, мне нужно понять, как дальше жить, как вернуться к обычной жизни, но пока я не знаю, как это сделать, - сказал он.
Кроме того, Иван Голунов рассказал, что ещё не решил, идти ли на митинг 16 июня в свою же поддержку, отметив, что 12 июня на несогласованную акцию в Москве не выходил.
Напомним, с Голунова сняли обвинения 11 июня. Задержан он был 6 июня.
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