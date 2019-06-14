Армия и оружие

Константин Большаков
14 Июня, 2019 14:27

ЧВК «Вагнера» обвинили в уничтожении украинского Ил-76

Место крушения украинского Ил-76.
Источник: realgazeta.com.ua
#ЧВК

#Вагнер

#СБУ
Киев, 14 Июня - DIXINEWS.

Причастность российских военных к крушению самолёта осталась недоказанной. Но украинским спецслужбам это безразлично.

Служба безопасности Украины обвинила в крушении военного самолёта Ил-76 с украинскими солдатами на борту ЧВК «Вагнера». Как сообщили в пресс-службе СБУ, решение сбить самолёт «было принято в Кремле», а исполнено «внештатным подразделением» ГРУ.

Кроме того, спецслужбы Украины якобы знают имена троих российских военных, которые будто были награждены за эту операцию. При этом никаких доказательств украинская сторона не приводит, хотя и говорит об их наличии.

Напомним, украинский Ил-76 был сбит 14 июня 2014 года во время захода на посадку. В результате крушения погибли 40 военных и 9 членов экипажа.

Данное дело украинские власти квалифицировали как теракт. Ответственность за него взяли на себя представители самопровозглашённой Луганской народной республики.

Отметим, что ЧВК «Вагнера» - частная военная компания. Ряд СМИ утверждает, что бойцы «Вагнера» участвовали в конфликте на Донбассе, в войне в Сирии и так далее.

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