Фестиваль "Нашествие" подготовил ряд новинок в этом году

Крупнейший в России рок-фестиваль под открытым небом пройдёт в этом году 18—21 июля, местом проведения вновь выбрано Большое Завидово что в Тверской области.

На сцене выступят все метры отечественной рок музыки, это ДДТ, Алиса, Аквариум, БИ-2 и многие другие. Также будет значительное число более молодых, но не менее интересных исполнителей, которые уже успели завоевать свою аудиторию. В рубрике "Ультра", кроме прочего, будут выступать такие команды как Jane Air, 5diez, Громыка.

Организаторы мероприятия обещают на этот раз несколько новинок. Во-первых, спонсором фестиваль стал Роскосмос, поэтому здесь установят отдельный павильон, в котором можно будет увидеть трансляцию запуска ракеты-носителья в прямом эфире, также пройдут встречи с космонавтами. Впервые на фестивале "Нашествие" появится так называемый "БиблиоШатер" для любителей литературы.

Как и в минувшем году, на фестивале будет Лекторий с интересными познавательными лекциями, а также, пройдут показы новых российских фильмов.