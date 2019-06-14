Спорт

Константин Большаков
14 Июня, 2019 12:55

Российские футболисты улучшили позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу.
Источник: rfs.ru
#FIFA

#футбол

#сборнаяроссии
Москва, 14 Июня - DIXINEWS.

За неделю наши игроки одержали две уверенные победы. И поднялись на несколько строчек вверх.

Российская сборная по футболу в рейтинге ФИФА заняла 43 место. Соответствующий список опубликован на сайте организации, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Набрав 1436 очков, наши футболисты поднялись на три строчки вверх. На первом месте осталась сборная Бельгии. Второе место заняла сборная Франции, а третью строчку – сборная Бразилии. Таким образом, первая тройка лидеров не изменилась по сравнению с предыдущей редакцией рейтинга.

Напомним, ранее сборная России провела два матча в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы – 2020. В первой игре россияне разгромили Сан-Марино со счётом 9:0, а во второй обыграли Кипр, забив один мяч.

В своей группе россияне теперь занимают второе место, уступая бельгийцам.

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Российские футболисты улучшили позиции в рейтинге ФИФА





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