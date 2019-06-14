Порошенко пообещал привести Зеленского к успеху

Бывший лидер будет поддерживать нынешнего украинского главу. И всё ради единственной цели.

Пётр Порошенко пообещал оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленского. Об этом бывший глава государства заявил в эфире телеканала «Прямой».

Как пояснил Порошенко, такое решение он принял в связи с политикой европейской интеграции, которую пообещал проводить Зеленский. Экс-президент признал, что это работа не на его политического оппонента, но на народ Украины.

- Мы строим Украину. Поэтому всё, что я смогу сделать — я сделаю для того, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными, - заверил Порошенко.

Он также добавил, что его партия «Европейская солидарность» не собирается тащить одеяло на себя в вопросах национальных интересов.

Отметим, что поездка Владимира Зеленского в Берлин по вопросу о Донбассе состоится 17 июня.