Политика

Константин Большаков
14 Июня, 2019 12:26

Порошенко пообещал привести Зеленского к успеху

Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
Источник: news-front.info
#Порошенко

#Зеленский

#Украина
Киев, 14 Июня - DIXINEWS.

Бывший лидер будет поддерживать нынешнего украинского главу. И всё ради единственной цели.

Пётр Порошенко пообещал оказывать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленского. Об этом бывший глава государства заявил в эфире телеканала «Прямой».

Как пояснил Порошенко, такое решение он принял в связи с политикой европейской интеграции, которую пообещал проводить Зеленский. Экс-президент признал, что это работа не на его политического оппонента, но на народ Украины.

- Мы строим Украину. Поэтому всё, что я смогу сделать — я сделаю для того, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными, - заверил Порошенко.

Он также добавил, что его партия «Европейская солидарность» не собирается тащить одеяло на себя в вопросах национальных интересов.

Отметим, что поездка Владимира Зеленского в Берлин по вопросу о Донбассе состоится 17 июня.

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