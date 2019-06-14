Шоу-бизнес

Константин Большаков
14 Июня, 2019 11:10

Знаменитую актрису приговорили к тюрьме после встречи с Путиным

Орнелла Мути (слева в красном) и Владимир Путин на благотворительном вечере в Санкт-Петербурге.
Источник: pluska.sk
#Путин

#артисты

#Мути
Рим, 14 Июня - DIXINEWS.

В тот вечер она должна была играть в спектакле. Однако принесла поддельную справку о заболевании, и ушла на светское мероприятие.

Итальянский суд подтвердил приговор актрисе Орнелле Мути из-за неявки на спектакль в декабре 2010 года в Порденоне. Как пишет ANSA, судья оставил в силе наказание в виде полугода тюрьмы и штрафа.

Так, артистка предоставила фальшивую медицинскую справку, чтобы освободиться от работы. Но в тот же вечер Мути появилась на благотворительном ужине в Санкт-Петербурге, где также был тогда премьер-министр России Владимир Путин.

Узнав об этом, администрация театра подала иск на Орнеллу Мути. Сама же актриса утверждает, что заболела ларингофарингитом, из-за которого не могла выступать на сцене, так как врачи запретили напрягать голосовые связки. На вечере в Питере ей же не требовалось много разговаривать.

Напомним, Орнелла Мути известна по ролям в таких фильмах, как «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано, «Безумно влюблённый» и т.д.

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