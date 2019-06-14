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Константин Большаков
14 Июня, 2019 10:18
На военных сборах в Якутии погиб подросток
Военно-полевые сборы.
Источник: pspcom.ucoz.ru
Якутск, 14 Июня - DIXINEWS.
В инциденте разбираются правоохранители. Парню было всего шестнадцать лет.
В Якутии следователи организовали проверку по факту гибели 16-летнего подростка на военно-полевых сборах в посёлке Заря. Как сообщает пресс-служба ведомства, парень учился в Мирнинском региональном техническом колледже.
Трагедия произошла 8 июня. Во время утренней зарядки подросток почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу, где он позже скончался.
- В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в СУ СКР по Якутии.
После получения результатов проверки силовики примут процессуальное решение.
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