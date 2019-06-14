Россия и Европа договорились избавляться от доллара

Наша страна с европейскими партнёрами будет рассчитываться в родных валютах. Вскоре будет собрана группа для работы над этим процессом.

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились о создании рабочей группы для перехода на взаимные расчёты в рублях и евро. Об этом пишет «РБК».

Кроме того, рабочая группа будет заниматься торговлей энергоносителями, уточняет издание.

- Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС, - заявил представитель Силуанова.

Российскую сторону в рабочей группе будут представлять заместители министра. Кроме того, Силуанов и Шефчович обсудили возможность участия европейских бизнесменов в реализации нацпроектов в России. По словам Силуанова, российские власти не видят для этого препятствий.