Российским полицейским разрешили отдыхать ещё в четырёх странах

Это популярные у наших сограждан курорты. Теперь силовики смогут ездить туда в отпуск.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил российским полицейским проводить отпуск в Турции и Таиланде. О том, что глава ведомства подписал такое распоряжение, сообщил «Коммерсант».

В свою очередь на сайте Ассоциации туроператоров сообщается, что сотрудникам МВД также разрешили отдыхать в ОАЭ и на острове Бали, Индонезия. Указывается, что заявки от полицейских на отдых в этих странах начали поступать с июня этого года.

Напомним, с 2014 года российским силовикам запретили въезд в 116 стран, в дальнейшем список корректировался несколько раз. На начало прошлого года полицейским разрешалось отдыхать в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Беларуси, Туркменистане, Узбекистане, Южной Осетии, Абхазии, Вьетнаме, Китае и Кубе.