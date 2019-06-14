Экономика

Константин Большаков
14 Июня, 2019 09:16

Россия предложила Украине заключить мир

Александр Новак.
Источник: nia-krym.ru
#Новак

#Минэнерго

#Украина
Москва, 14 Июня - DIXINEWS.

Речь идёт о споре между газовыми компаниями двух стран. Контракт на поставки «голубого топлива» заканчивается в этом году.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва предложила Киеву заключить мировое соглашение в Стокгольмском арбитраже. Как передаёт «ТАСС», чиновник уточнил, что речь идёт о споре между «Газпромом» и «Нафтогазом».

По словам Новака, Украина ещё не готова заключать новый контракт транзита газа на условиях, что действуют для европейских стран, поэтому проще продлить существующий договор.

- В нашей позиции нет никакой политики, мы рассчитываем, что мы сможем продемонстрировать конструктивный диалог, новое руководство Украины сможет продемонстрировать прагматичный подход в вопросе о продолжении транзита через свою территорию после 2019 года, - сказал Новак.

Глава Минэнерго добавил, что российские власти рассчитывают на прагматичный подход Киева в данных переговорах. Россия же готова возобновить поставки газа в Украину по цене ниже на 25%.

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