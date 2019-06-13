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Виктория Грей
13 Июня, 2019 17:50
Директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Степанович Бельков – «Человек года»
Вручение знака «Человек года - 2019» директору ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Петру Белькову.
Источник: dixinews.ru
Пермь, 13 Июня - DIXINEWS.
Почётный знак Петру Степановичу был вручен 7 июня 2019 года. Церемония награждения проходила в концертном зале Дворца культуры города Чайковский.
Муниципальный конкурс «Человек года» выявляет лиц, чьи достижения, вклад в развитии организации или отрасли заслуживают признания на самом высоком уровне со стороны общественности.
По итогам конкурса вручается почётный знак «Человек года».
В Чайковском конкурс «Человек года - 2019» был объявлен в апреле текущего года. Комиссия из 13 человек, в состав которой входили заместитель главы города, руководители подразделений администрации и различных организаций, определили победителей в каждой номинации.
Птицефабрика «Чайковская», которой Бельков руководит с 1986 года, занимает ведущее место в агропромышленном комплексе Пермского края и всей России.
Напомним, на состоявшемся в марте 2019 года Годовом собрании акционеров, директором ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Степанович Бельков вновь был избран на пятилетний срок.
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