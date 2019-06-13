Директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Степанович Бельков – «Человек года»

Почётный знак Петру Степановичу был вручен 7 июня 2019 года. Церемония награждения проходила в концертном зале Дворца культуры города Чайковский.

Муниципальный конкурс «Человек года» выявляет лиц, чьи достижения, вклад в развитии организации или отрасли заслуживают признания на самом высоком уровне со стороны общественности.

По итогам конкурса вручается почётный знак «Человек года».​

В Чайковском конкурс «Человек года - 2019» был объявлен в апреле текущего года. Комиссия из 13 человек, в состав которой входили заместитель главы города, руководители подразделений администрации и различных организаций, определили победителей в каждой номинации.

Так, «Человеком года» в сфере сельского хозяйства стал Пётр Степанович Бельков. И эта награда действительно заслуженная, ведь вся профессиональная деятельность Петра Степановича связана с птицеводством Пермского края. А ЗАО Птицефабрика «Чайковская» , которой Бельков руководит с 1986 года, занимает ведущее место в агропромышленном комплексе Пермского края и всей России.

Напомним, на состоявшемся в марте 2019 года Годовом собрании акционеров, директором ЗАО​ «Птицефабрика «Чайковская»​ Пётр Степанович Бельков вновь был избран на пятилетний срок.

Также отметим, что совсем недавно, а именно в мае 2019 года, Петр Степанович был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством lll степени». На данный момент ко всем остальным наградам, которые есть в коллекции у Белькова Петра Степановича добавилась ещё одна - почётный знак «Человек года – 2019».