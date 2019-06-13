Власть

Константин Большаков
13 Июня, 2019 16:07

Из-за Голунова лишились погон два генерала МВД

Иван Голунов.
Источник: rbk.ru
#Путин

#Голунов

#МВД
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.

Их отправил в отставку глава государства. Ранее об этом просил руководитель полиции.

В четверг, 13 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», после оправдания журналиста Ивана Голунова глава МВД России Владимир Колокольцев просил об увольнении указанных генералов.

Накануне в Москве также прошёл несанкционированный митинг в поддержку Голунова, на который, по оценкам полиции, пришли 1200 человек. При этом порядка 200 человек были задержаны, почти все они отпущены.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Его отправили под домашний арест, но уже 11 июня дело в отношении Голунова закрыли в связи с недоказанностью вины журналиста.

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