Из-за Голунова лишились погон два генерала МВД

Их отправил в отставку глава государства. Ранее об этом просил руководитель полиции.

В четверг, 13 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», после оправдания журналиста Ивана Голунова глава МВД России Владимир Колокольцев просил об увольнении указанных генералов.

Накануне в Москве также прошёл несанкционированный митинг в поддержку Голунова, на который, по оценкам полиции, пришли 1200 человек. При этом порядка 200 человек были задержаны, почти все они отпущены.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Его отправили под домашний арест, но уже 11 июня дело в отношении Голунова закрыли в связи с недоказанностью вины журналиста.