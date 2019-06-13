|
Константин Большаков
13 Июня, 2019 16:07
Из-за Голунова лишились погон два генерала МВД
Иван Голунов.
Источник: rbk.ru
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.
Их отправил в отставку глава государства. Ранее об этом просил руководитель полиции.
В четверг, 13 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении главы управления с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», после оправдания журналиста Ивана Голунова глава МВД России Владимир Колокольцев просил об увольнении указанных генералов.
Накануне в Москве также прошёл несанкционированный митинг в поддержку Голунова, на который, по оценкам полиции, пришли 1200 человек. При этом порядка 200 человек были задержаны, почти все они отпущены.
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Его отправили под домашний арест, но уже 11 июня дело в отношении Голунова закрыли в связи с недоказанностью вины журналиста.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия