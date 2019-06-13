В Совфеде оценили переименование Киева в Kyiv

Такое решение приняли американские власти. На самом деле оно никак не улучшит жизнь простых украинцев.

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала решение совета США по географическим названиям изменить написание Киева с Kiev на Kyiv в международной базе. Слова сенатора приводит RT.

Как пояснила Ковитиди, украинские власти вместо того, чтобы решать социальные и экономические вопросы по выходу из кризиса, занимаются вопросами, которые не улучшат жизнь людей.

- Изменения в названии столицы Украины, которые будут внесены 17 июня по просьбе посла Украины в США, никак не скажутся на повышении уровня жизни рядовых граждан страны, - резюмировала Ковитиди.

Напомним, украинский МИД выступил за изменение написания Киева на английском языке в октябре 2018 года.