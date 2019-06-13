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Константин Большаков
13 Июня, 2019 11:50
В Совфеде оценили переименование Киева в Kyiv
Киев.
Источник: look.com.ua
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.
Такое решение приняли американские власти. На самом деле оно никак не улучшит жизнь простых украинцев.
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала решение совета США по географическим названиям изменить написание Киева с Kiev на Kyiv в международной базе. Слова сенатора приводит RT.
Как пояснила Ковитиди, украинские власти вместо того, чтобы решать социальные и экономические вопросы по выходу из кризиса, занимаются вопросами, которые не улучшат жизнь людей.
- Изменения в названии столицы Украины, которые будут внесены 17 июня по просьбе посла Украины в США, никак не скажутся на повышении уровня жизни рядовых граждан страны, - резюмировала Ковитиди.
Напомним, украинский МИД выступил за изменение написания Киева на английском языке в октябре 2018 года.
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