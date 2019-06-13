Силовые структуры

Константин Большаков
13 Июня, 2019 11:10

В МВД прояснили судьбу задержанных на несогласованной акции в Москве

Митинг в Москве 12 июня.
Источник: rusdialog.ru
#МВД

#митинги

#Голунов
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.

Мероприятие было несогласованно и закончилось масштабными задержаниями. В полиции уже решили, что с ними делать.

Полиция завершила разбирательство с гражданами, которые в среду, 12 июня, были задержаны на несанкционированной властями акции в центре Москвы в поддержку журналиста Ивана Голунова. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сообщили в пресс-службе столичного полицейского главка.

Как уточнили в полиции Москвы, в отношении всех задержанных составили протоколы.

- В отделах полиции остаются 4 гражданина, которые в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию. Все остальные доставленные отпущены, - резюмировали в МВД.

Напомним, несогласованный марш в поддержку Голунова прошёл в Москве на Чистых прудах. В нём приняли участие около 1200 человек, по данным МВД из них 200 человек были задержаны.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Из-за Голунова лишились погон два генерала МВД
Задержавший Голунова полицейский начальник дал интервью
С Голунова сняты все обвинения
Читайте в рубрике:
Вынесен приговор полковнику Захарченко
Экс-главу Коми Гайзера осудили на крупный срок
Собянин потребовал от главы МВД Москвы взять дело Голунова под личный контроль


Загрузка...
Бивни мамонта: введут ли запрет на торговлю
Голунов: рад, что справедливость восторжествовала
Протесты под дождём: гонконгцы снова вышли против закона об экстрадиции
Через две недели после трагедии на Дунае со дна подняли затонувший катер
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь килограммов негодования передали в исполком жители Казани
Пермь, 13 Июня, 17:50.
Директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Степанович Бельков – «Человек года»
Москва, 13 Июня, 17:23.
Алексей Хотин производит выплаты по вкладам банка "Югра"
Уфа, 13 Июня, 17:10.
Реконструкцию уфимского кардиоцентра начнут с 4 июля
Нижний Новгород, 13 Июня, 16:50.
В нижегородском зоопарке произошло очередное пополнение
Самара, 13 Июня, 16:30.
Ночные заморозки прогнозируют синоптики в Самарской области
Москва, 13 Июня, 16:07.
Из-за Голунова лишились погон два генерала МВД
Санкт-Петербург, 13 Июня, 15:56.
Озвучены проблемы и перспективы индивидуального пенсионного капитала
Воронеж, 13 Июня, 13:13.
На ПМЭФ власти решили, как будет развиваться экономика
Москва, 13 Июня, 13:09.
Каковы перспективы индивидуального пенсионного капитала, рассказал эксперт
Омск, 13 Июня, 13:04.
Эксперт оценил проблемы и перспективы индивидуального пенсионного капитала
Пермь, 13 Июня, 12:00.
Власти Прикамья готовы простить гражданам пени по транспортному налогу





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия