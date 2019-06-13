В МВД прояснили судьбу задержанных на несогласованной акции в Москве

Мероприятие было несогласованно и закончилось масштабными задержаниями. В полиции уже решили, что с ними делать.

Полиция завершила разбирательство с гражданами, которые в среду, 12 июня, были задержаны на несанкционированной властями акции в центре Москвы в поддержку журналиста Ивана Голунова. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», об этом сообщили в пресс-службе столичного полицейского главка.

Как уточнили в полиции Москвы, в отношении всех задержанных составили протоколы.

- В отделах полиции остаются 4 гражданина, которые в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию. Все остальные доставленные отпущены, - резюмировали в МВД.

Напомним, несогласованный марш в поддержку Голунова прошёл в Москве на Чистых прудах. В нём приняли участие около 1200 человек, по данным МВД из них 200 человек были задержаны.