Культура

Константин Большаков
13 Июня, 2019 10:44

Скончалась знаменитая актриса из «Секса в большом городе»

Сильвия Майлз.
Источник: theoldreader.com
#актёры

#смерть

#Майлз
Нью-Йорк, 13 Июня - DIXINEWS.

Её не успели довезти в больницу. У неё появились проблемы с дыханием накануне кончины.

В Нью-Йорке умерла американская актриса Сильвия Майлз, известная по роли в сериале «Секс в большом городе». Как пишет TMZ, ей было 94 года.

О кончине актрисы известно, что она скончалась в карете «скорой помощи» по пути в больницу. Перед госпитализацией у Майлз возникли проблемы с дыханием. Конкретное заболевание не называется.

Майлз также известна по ролям в фильмах «Полуночный ковбой» и «Прощай, моя красавица», за которые дважды номинировалась на «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Последней её работой в кино стала роль в фильме «Уолл Стрит: Деньги не спят».

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