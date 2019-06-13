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Константин Большаков
13 Июня, 2019 10:44
Скончалась знаменитая актриса из «Секса в большом городе»
Сильвия Майлз.
Источник: theoldreader.com
Нью-Йорк, 13 Июня - DIXINEWS.
Её не успели довезти в больницу. У неё появились проблемы с дыханием накануне кончины.
В Нью-Йорке умерла американская актриса Сильвия Майлз, известная по роли в сериале «Секс в большом городе». Как пишет TMZ, ей было 94 года.
О кончине актрисы известно, что она скончалась в карете «скорой помощи» по пути в больницу. Перед госпитализацией у Майлз возникли проблемы с дыханием. Конкретное заболевание не называется.
Майлз также известна по ролям в фильмах «Полуночный ковбой» и «Прощай, моя красавица», за которые дважды номинировалась на «Оскар» как лучшая актриса второго плана. Последней её работой в кино стала роль в фильме «Уолл Стрит: Деньги не спят».
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