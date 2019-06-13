Бизнесмены рассказали, почему боятся вести дела в России

СМИ провели собственный опрос российских предпринимателей. Они рассказали, чего опасаются больше всего.

Большинство российских бизнесменов заявили, что опасаются незаконного преследования со стороны силовиков. Об этом пишет «РБК», которое провело собственный опрос.

Так, более 90% респондентов заметили возросшее число случаев, когда силовые структуры вмешиваются в коммерческие споры. В «группу риска» попали исполнители государственных контрактов и бизнесмены, использующие схемы налоговой оптимизации.

Ещё 70% опрошенных назвали причиной спада инвестиций в Россию из-за рубежа возросшее давление государства и силовиков на бизнес, а также санкции, бюрократию и плохой инвестиционный климат. Кроме того, половина бизнесменов, принявших участие в опросе, вспомнили дело инвестора Майкла Калви, которое также не добавило привлекательности российской экономике на международной арене.

Наконец, большинство бизнесменов заявили, что в России суды не защищают бизнес от необоснованного уголовного преследования.