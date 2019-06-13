Бизнес

Константин Большаков
13 Июня, 2019 10:18

Бизнесмены рассказали, почему боятся вести дела в России

Силовики.
Источник: newokruga.ru
#бизнесмены

#силовики

#экономика
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.

СМИ провели собственный опрос российских предпринимателей. Они рассказали, чего опасаются больше всего.

Большинство российских бизнесменов заявили, что опасаются незаконного преследования со стороны силовиков. Об этом пишет «РБК», которое провело собственный опрос.

Так, более 90% респондентов заметили возросшее число случаев, когда силовые структуры вмешиваются в коммерческие споры. В «группу риска» попали исполнители государственных контрактов и бизнесмены, использующие схемы налоговой оптимизации.

Ещё 70% опрошенных назвали причиной спада инвестиций в Россию из-за рубежа возросшее давление государства и силовиков на бизнес, а также санкции, бюрократию и плохой инвестиционный климат. Кроме того, половина бизнесменов, принявших участие в опросе, вспомнили дело инвестора Майкла Калви, которое также не добавило привлекательности российской экономике на международной арене.

Наконец, большинство бизнесменов заявили, что в России суды не защищают бизнес от необоснованного уголовного преследования.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Помощник Путина назвал российских миллиардеров «дураками и идиотами»
Как вернуть Россию в топ-5 мировых экономик за 4 года
Названы российские олигархи с самыми большими доходами
Читайте в рубрике:
«БелИнтерФлоу»: бизнес с человеческим лицом
ООО «Вега» оштрафовано в Пермском крае
Российские компании спрячут от санкций


Загрузка...
IT-гигантов США обвиняют в монополизации рынка
Бивни мамонта: введут ли запрет на торговлю
Протесты под дождём: гонконгцы снова вышли против закона об экстрадиции
Через две недели после трагедии на Дунае со дна подняли затонувший катер
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семь килограммов негодования передали в исполком жители Казани
Пермь, 13 Июня, 17:50.
Директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Степанович Бельков – «Человек года»
Москва, 13 Июня, 17:23.
Алексей Хотин производит выплаты по вкладам банка "Югра"
Уфа, 13 Июня, 17:10.
Реконструкцию уфимского кардиоцентра начнут с 4 июля
Нижний Новгород, 13 Июня, 16:50.
В нижегородском зоопарке произошло очередное пополнение
Самара, 13 Июня, 16:30.
Ночные заморозки прогнозируют синоптики в Самарской области
Москва, 13 Июня, 16:07.
Из-за Голунова лишились погон два генерала МВД
Санкт-Петербург, 13 Июня, 15:56.
Озвучены проблемы и перспективы индивидуального пенсионного капитала
Воронеж, 13 Июня, 13:13.
На ПМЭФ власти решили, как будет развиваться экономика
Москва, 13 Июня, 13:09.
Каковы перспективы индивидуального пенсионного капитала, рассказал эксперт
Омск, 13 Июня, 13:04.
Эксперт оценил проблемы и перспективы индивидуального пенсионного капитала
Пермь, 13 Июня, 12:00.
Власти Прикамья готовы простить гражданам пени по транспортному налогу





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия