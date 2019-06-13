Здоровье

Константин Большаков
13 Июня, 2019 09:27

Россиянам станет значительно сложнее купить алкоголь и сигареты

Запрет продажи алкоголя в магазине.
Источник: progorod58.ru
#Минздрав

#алкоголь

#сигареты
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.

С любопытной идеей выступили российские медики. Они поддержали закон о запрете продажи указанных изделий вне специальных магазинов.

Министерство здравоохранения РФ одобрило законопроект, который существенно усложнит для россиян покупку алкоголя и табака. Как пишут «Известия», документ предлагает создавать в стране специализированные магазины для продажи спиртного и табачных изделий.

Как полагают отечественные медики, данная мера поможет снизить потребление алкогольных напитков и сигарет в целом по стране.

Но идею не поддержали в ФАС и министерстве экономического развития РФ. Там говорят, что открытие специальных магазинов ударит по другим торговым точкам, а в малых населённых пунктов открыть их и вовсе будет невозможно.

Пока споры между ведомствами продолжаются, издание напоминает, что на сегодняшний день в России спиртным торгуют 250 тысяч магазинов.

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