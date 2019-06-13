Евгению Медведеву обвинили в предательстве после ошибки с флагом России

Спортсменка хотела поздравить подписчиков с праздником. Однако выложила картинку, где был неправильно нарисован российский флаг.

Российская фигуристка Евгения Медведева накануне выложила на своей странице в инстаграме поздравления с Днём России. Однако допустила ошибку – на картинке, опубликованной спортсменкой, был неправильно отображён российский флаг. В скором времени ошибка была исправлена, но это породило споры между фанатами Медведевой.

Так, некоторые выступили на сторону фигуристки, заявив, что подписчиков поздравили с праздником, а они «привередливые» и «привязались к флагу». Другая часть пользователей соцсети вспомнила, как Медведева уехала из России в Канаду к новому тренеру.

- Ты Родину и тренера предала! – написал один из пользователей инстаграма.

Также Медведевой посоветовали брать пример с Алины Загитовой, её ближайшей конкурентки в фигурном катании.

Напомним, Евгения Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру в прошлом году.