Спорт

Константин Большаков
13 Июня, 2019 09:08

Евгению Медведеву обвинили в предательстве после ошибки с флагом России

Евгения Медведева.
Источник: 3kmu.ru
#ЕвгенияМедведева

#фигуристы

#Instagram
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.

Спортсменка хотела поздравить подписчиков с праздником. Однако выложила картинку, где был неправильно нарисован российский флаг.

Российская фигуристка Евгения Медведева накануне выложила на своей странице в инстаграме поздравления с Днём России. Однако допустила ошибку – на картинке, опубликованной спортсменкой, был неправильно отображён российский флаг. В скором времени ошибка была исправлена, но это породило споры между фанатами Медведевой.

Так, некоторые выступили на сторону фигуристки, заявив, что подписчиков поздравили с праздником, а они «привередливые» и «привязались к флагу». Другая часть пользователей соцсети вспомнила, как Медведева уехала из России в Канаду к новому тренеру.

- Ты Родину и тренера предала! – написал один из пользователей инстаграма.

Также Медведевой посоветовали брать пример с Алины Загитовой, её ближайшей конкурентки в фигурном катании.

Напомним, Евгения Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру в прошлом году.

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