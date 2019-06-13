Политика

Константин Большаков
13 Июня, 2019 08:38

Путин признал, что отношения России и США в полном упадке

Владимир Путин.
Источник: dp.ru
#Путин

#Трамп

#США
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.

С каждым днём они становятся всё хуже. Возможно, ситуация изменится после встречи двух лидеров.

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между нашей страной и Соединёнными Штатами Америки становятся всё хуже. Такое заявление глава государства сделал в эфире телеканала «Мир».

Путин напомнил, что за последние несколько лет Вашингтон принял несколько десятков решений о санкциях против России.

- Отношения деградируют, становятся всё хуже и хуже, - резюмировал наш президент.

Владимир Путин выразил надежду, что найти конструктивные решения для сотрудничества в экономике с американцами удастся после саммита «Большой двадцатки» в Японии в конце июня. В Кремле рассчитывают, что «здравый смысл в конце концов восторжествует», добавил он.

Напомним, саммит G20 в Японии состоится 28-29 июня.

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