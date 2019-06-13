|
Константин Большаков
13 Июня, 2019 08:38
Путин признал, что отношения России и США в полном упадке
Владимир Путин.
Источник: dp.ru
Москва, 13 Июня - DIXINEWS.
С каждым днём они становятся всё хуже. Возможно, ситуация изменится после встречи двух лидеров.
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения между нашей страной и Соединёнными Штатами Америки становятся всё хуже. Такое заявление глава государства сделал в эфире телеканала «Мир».
Путин напомнил, что за последние несколько лет Вашингтон принял несколько десятков решений о санкциях против России.
- Отношения деградируют, становятся всё хуже и хуже, - резюмировал наш президент.
Владимир Путин выразил надежду, что найти конструктивные решения для сотрудничества в экономике с американцами удастся после саммита «Большой двадцатки» в Японии в конце июня. В Кремле рассчитывают, что «здравый смысл в конце концов восторжествует», добавил он.
Напомним, саммит G20 в Японии состоится 28-29 июня.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия