Задержавший Голунова полицейский начальник дал интервью

Он заявил, что не является виновным. Накануне Голунова выпустили на свободу, сняв обвинения.

Глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров в беседе с телеканалом RT заявил, что не боится уголовного преследования. Полицейский считает, что не нарушал закон.

Как пояснил Щиров, он не представляет фабулу уголовного дела в отношении себя, и в действительности «ничего такого не делал». Полковник добавил, что его подчинённые также действовали в рамках закона, а сам он не понимает происходящего вокруг дела журналиста Ивана Голунова.

- Пока всё развивается в каком-то очень непонятном ключе для меня, - сказал высокопоставленный полицейский. - Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это всё непонятно.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. После широкого общественного резонанса 11 июня Голунова оправдали и отпустили, сняв все обвинения.