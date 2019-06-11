Общество

Константин Большаков
12 Июня, 2019 14:24

Задержавший Голунова полицейский начальник дал интервью

Иван Голунов.
Источник: novayagazeta.ru
#Голунов

#МВД

#Щиров
Москва, 12 Июня - DIXINEWS.

Он заявил, что не является виновным. Накануне Голунова выпустили на свободу, сняв обвинения.

Глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров в беседе с телеканалом RT заявил, что не боится уголовного преследования. Полицейский считает, что не нарушал закон.

Как пояснил Щиров, он не представляет фабулу уголовного дела в отношении себя, и в действительности «ничего такого не делал». Полковник добавил, что его подчинённые также действовали в рамках закона, а сам он не понимает происходящего вокруг дела журналиста Ивана Голунова.

- Пока всё развивается в каком-то очень непонятном ключе для меня, - сказал высокопоставленный полицейский. - Задействованы какие-то силы, журналисты. И вот это всё непонятно.

Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. После широкого общественного резонанса 11 июня Голунова оправдали и отпустили, сняв все обвинения.

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