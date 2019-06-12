Политика

Константин Большаков
12 Июня, 2019 11:57

В МИД пожаловались на отсутствие конкретики по поводу встречи Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин.
Источник: tajtransformator.ru
#Рябков

#Путин

#Трамп
Москва, 12 Июня - DIXINEWS.

Американская сторона не делает никаких шагов навстречу Москве. Но контакт лидеров всё равно может состояться.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Америка не направляла Москве чётких сигналов по поводу встречи президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Встреча могла бы состояться на саммите «Большой двадцатки» в Японии, напомнили РИА «Новости».

Как отметил Рябков, для подготовки контактов такого уровня необходима «определённая дипломатическая работа, определённые усилия».

- Но мы продолжаем ориентироваться на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Если их не будет, то тогда, как я понимаю, контакт тоже может состояться, но он будет, что называется, «на ногах», - заметил российский дипломат.

Напомним, встреча глав «Большой двадцатки» пройдёт в Осаке 28-29 июня.

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