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Виктория Грей
12 Июня, 2019 10:25
С Голунова сняты все обвинения
Иван Голунов вышел на свободу.
Источник: Novayagazeta.ru
Москва, 12 Июня - DIXINEWS.
Журналиста отпустили на свободу. Об этом заявил глава МВД России.
В отношении журналиста Ивана Голунова прекращено уголовное дело о попытке сбыта наркотических средств, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Все проведённые экспертизы, а именно, биологическая, криминалистическая, дактилоскопическая и генетическая, подтвердили непричастность Голунова к противоправным деяниям.
Также господин Колокольцев обратился к президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы глава государства уволил с постов начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по городу Москва Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Помимо этого, от работы во время проверки отстранены полицейские, которые задерживали журналиста.
Напомним, Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист уверял, что наркотики ему подбросили. 8 июня журналиста отправили под домашний арест, а 11 июня с мужчины электронный браслет был снят и он отправился на свободу.
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