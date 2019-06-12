Силовые структуры

Виктория Грей
12 Июня, 2019 10:25

С Голунова сняты все обвинения

Иван Голунов вышел на свободу.
Источник: Novayagazeta.ru
#Голунов

#обвинения

#свобода
Москва, 12 Июня - DIXINEWS.

Журналиста отпустили на свободу. Об этом заявил глава МВД России.

В отношении журналиста Ивана Голунова прекращено уголовное дело о попытке сбыта наркотических средств, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Все проведённые экспертизы, а именно, биологическая, криминалистическая, дактилоскопическая и генетическая, подтвердили непричастность Голунова к противоправным деяниям.

Также господин Колокольцев обратился к президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы глава государства уволил с постов начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по городу Москва Юрия Девяткина и руководителя УВД по ЗАО Андрея Пучкова.

Помимо этого, от работы во время проверки отстранены полицейские, которые задерживали журналиста.

Напомним, Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист уверял, что наркотики ему подбросили. 8 июня журналиста отправили под домашний арест, а 11 июня с мужчины электронный браслет был снят и он отправился на свободу.

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