Власть

Виктория Грей
12 Июня, 2019 09:40

Представитель президента Украины предложил новую методику закупки российского газа

Андрей Герус.
Источник: M.gordonua.com
#газ

#Украина

#Герус
Киев, 12 Июня - DIXINEWS.

Об этом Андрей Герус заявил в эфире телеканала «112 Украина». В этом деле он хочет задействовать оппозицию.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку и Юрию Бойко открыть компанию частного характера, заключить договор с «Газпромом» и заняться поставками газа на Украину.

Герус считает, что для этого им не нужна ни новая власть, ни старая. Медведчуку и Бойко необходимо только закупить газ привезти его на Украину и продать. При этом все останутся довольными.

«Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности положить на бумагу, подписать договор», — сказал Герус.

Отметим, что ранее Алексей Миллер сообщил, что «Газпром» готов продавать «Нафтогазу» голубое топливо дешевле, чем купленное по реверсу из Европы. Однако Юрий Витренко, топ-менеджер украинского концерна, назвал предложение «причудливым» и заявил, что цена на российский газ завышена на 100%. При этом господин Витренко не уточнил, по какой тогда цене идёт закупка реверсного газа.

Напомним, что Украина прекратила покупать газ у России в ноябре 2015 года. А действующие контракты на поставку и транзит российского газа через украину истекают в конце этого года.

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