Шоу-бизнес

Константин Большаков
11 Июня, 2019 13:38

Бари Алибасов пришёл в себя

Бари Алибасов.
Источник: lilia-fridman.com
#госпитализация

#Алибасов

#продюсер
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.

Опасность для его здоровья сохраняется. А также появились проблемы с памятью.

72-летний музыкальный продюсер Бари Алибасов пришёл в сознание. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на заявление пиар-директора Вадима Горжанкина, который передал слова сына Алибасова.

Несмотря на то, что Алибасов пришёл в себя, сохраняется риск внутреннего кровотечения.

- Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов, - сказал сын продюсера.

Сейчас врачи диагностируют состояние Алибасова и планируют, как проводить лечение дальше.

Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как дома случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав её с соком. У продюсера обнаружили ожог пищевода четвёртой степени, ожоги желудка и дыхательных путей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Экстренно госпитализирован знаменитый российский актёр
Появилась новая информация о состоянии писателя Быкова
В Минздраве уточнили состояние писателя Быкова
Читайте в рубрике:
Названа самая богатая певица в мире
Тор из «Мстителей» объяснил причины ухода из кино
«Первый канал» отверг идею об уголовном преследовании Алсу


Загрузка...
Путин ответил на вопросы информагентств о политических и экономических вызовах
В Петербурге откроется центр промышленного искусственного интеллекта
В поисках йети: ФБР опубликовало секретное досье на снежного человека
75 лет Нормандской операции: почему Запад вспоминает открытие Второго фронта без России
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
2,5 миллиона москвичей трудоустроены благодаря малому и среднему бизнесу
Москва, 11 Июня, 21:08.
Москвичам предложили послушать кваканье лягушек
Москва, 11 Июня, 20:33.
В Москве появится три новых высокотехнологичных предприятия
Казань, 11 Июня, 20:10.
Звонок друга «спалил» казанского школьника на ЕГЭ
Москва, 11 Июня, 19:58.
Коледа выдвигается в Мосгордуму против обвинившего ее в «черном пиаре» Яшина
Москва, 11 Июня, 19:07.
Расписание работы госучреждений изменится в День России 12 июня
Москва, 11 Июня, 18:05.
Центр ядерной медицины и искусственного интеллекта появится в "Сколково"
Казань, 11 Июня, 16:30.
«Не словом, а делом!»: трудящаяся молодёжь собралась на IV Форум в Казани
Санкт-Петербург, 11 Июня, 15:19.
Эксперт рассказал, что показала дискуссия на Петербургском экономическом форуме
Волгоград, 11 Июня, 14:35.
По бронекатеру, прибывшему в речной порт Волгограда, провели экскурсию
Москва, 11 Июня, 14:13.
Пострадавшие вкладчики "Югры" получат все вложенные деньги
Москва, 11 Июня, 13:38.
Бари Алибасов пришёл в себя





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия