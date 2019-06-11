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Константин Большаков
11 Июня, 2019 13:38
Бари Алибасов пришёл в себя
Бари Алибасов.
Источник: lilia-fridman.com
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.
Опасность для его здоровья сохраняется. А также появились проблемы с памятью.
72-летний музыкальный продюсер Бари Алибасов пришёл в сознание. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на заявление пиар-директора Вадима Горжанкина, который передал слова сына Алибасова.
Несмотря на то, что Алибасов пришёл в себя, сохраняется риск внутреннего кровотечения.
- Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов, - сказал сын продюсера.
Сейчас врачи диагностируют состояние Алибасова и планируют, как проводить лечение дальше.
Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как дома случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав её с соком. У продюсера обнаружили ожог пищевода четвёртой степени, ожоги желудка и дыхательных путей.
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