Бари Алибасов пришёл в себя

Опасность для его здоровья сохраняется. А также появились проблемы с памятью.

72-летний музыкальный продюсер Бари Алибасов пришёл в сознание. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на заявление пиар-директора Вадима Горжанкина, который передал слова сына Алибасова.

Несмотря на то, что Алибасов пришёл в себя, сохраняется риск внутреннего кровотечения.

- Отец проснулся. Сейчас это самое главное. Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов, - сказал сын продюсера.

Сейчас врачи диагностируют состояние Алибасова и планируют, как проводить лечение дальше.

Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как дома случайно выпил жидкость для прочистки труб, перепутав её с соком. У продюсера обнаружили ожог пищевода четвёртой степени, ожоги желудка и дыхательных путей.