В Кремле раскритиковали завтрашнюю акцию в поддержку Голунова

Она может помешать москвичам почувствовать атмосферу праздника. Так считают первые лица страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая должна состояться 12 июня в Москве, может помешать атмосфере праздника. Слова представителя Кремля приводит «ТАСС».

Кроме того, акция ещё не согласована, и вопрос этот находится в компетенции властей города, уточнил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера опроверг информацию о том, что Кремль якобы хочет урегулировать дело с Голуновым до 20 июня, когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Он напомнил, что Путин в курсе ситуации вокруг журналиста.

Напомним, Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Свою вину он отрицает. 8 июня журналиста отправили под домашний арест.