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Константин Большаков
11 Июня, 2019 12:48
В Кремле раскритиковали завтрашнюю акцию в поддержку Голунова
Дмитрий Песков.
Источник: dailystorm.ru
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.
Она может помешать москвичам почувствовать атмосферу праздника. Так считают первые лица страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, которая должна состояться 12 июня в Москве, может помешать атмосфере праздника. Слова представителя Кремля приводит «ТАСС».
Кроме того, акция ещё не согласована, и вопрос этот находится в компетенции властей города, уточнил Песков.
При этом пресс-секретарь российского лидера опроверг информацию о том, что Кремль якобы хочет урегулировать дело с Голуновым до 20 июня, когда состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Он напомнил, что Путин в курсе ситуации вокруг журналиста.
Напомним, Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Свою вину он отрицает. 8 июня журналиста отправили под домашний арест.
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