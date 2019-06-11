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Константин Большаков
11 Июня, 2019 12:13
Россияне почти не платят алименты
Татьяна Москалькова.
Источник: oblgazeta.ru
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.
Об этом заявила омбудсмен. Взыскать деньги удаётся по минимуму вынесенных решений.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в стране удаётся взыскать алименты лишь по 7% судебных решений. Причиной этому она назвала системный характер проблемы, пишет «Интерфакс».
В 2018 году из оконченных и прекращённых исполнительных производств о взыскании алиментов было исполнено лишь 50 тысяч из 733 тысяч, уточнила Москалькова.
- Проблема уклонения от уплаты алиментов носит системный характер, к сожалению, и не меняется от года к году, - резюмировала омбудсмен.
Кроме того, из 2,4 млн российских семей, нуждающихся в жилье, ежегодно кров получают только 4-5% семей, добавила чиновница.
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