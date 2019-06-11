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Константин Большаков
11 Июня, 2019 11:52
Защита Голунова выступила против его домашнего ареста
Иван Голунов.
Источник: telekritika.ua
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.
Адвокаты журналиста обжаловали решение суда. Голунова и так не отправили в СИЗО, однако защите этого мало.
Защита журналиста-расследователя Ивана Голунова, который был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, обжаловала его отправку под домашний арест. Об этом сообщил «Интерфакс».
Как оказалось, адвокаты Голунова попросили отменить решение Никулинского суда Москвы, назвав его «необоснованным и незаконным». Эту информацию озвучил защитник журналиста Сергей Бадамшин.
Апелляция будет рассматриваться Московским городским судом. Дата её рассмотрения пока не названа.
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Обвинения он не признаёт, заявляя, что наркотики были ему подброшены. 8 июня Голунова отправили под домашний арест.
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