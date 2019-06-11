В «Роскосмосе» сорвали важную задачу

Изготовление ракет задерживается на сроки до года. Причин этому нашли множество.

Филиал московского «Центра Хруничева», омский «Полёт», сорвал сроки выпуска второй и третьей тяжёлой ракет семейства «Ангара». Как пишут РИА «Новости», директор «Полёта» Виктор Шулико подписал приказ о задержке для «Ангары-А5» сроком от 3 месяцев и для «Ангары-1.2» сроком до года.

Шулико указал в документе причины, по которой произошла задержка. Так, всему виной слабая организация труда на рабочих местах, несвоевременное решение вопросов конструкторской и технологическими службами, срыв сроков поставки комплектующих и несвоевременное обеспечение производства.

В «Центре Хруничева» подтвердили наличие данной проблемы, объяснив её реорганизацией производства в условиях реконструкции предприятия. Как пояснил генеральный директор центра Алексей Варочко, речь в приказе идёт о внутреннем производственном графике предприятия, смещённом на 6 месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.

Напомним, планируется, что пуск второй ракеты «Ангара-1.2» произойдёт в конце года, а «Ангары-А5» - в 2020 году.