В России задумались о том, чтобы не уничтожать продукты

С подобной идеей выступило одно из ведомств. Указ об уничтожении санкционных продуктов действует с 2015 года.

В Роспотребнадзоре выступили с предложением не уничтожать пригодные для употребления продукты. Об этом сказано на сайте Совета при президенте по правам человека.

- В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу, - сказано в перечне предложений ведомства.

Кроме того, в ведомстве полагают, что нужно законодательно определить возможность использования пищевых отходов как источников биоэнергии, и ввести поэтапный запрет на одноразовые пластиковые пакеты.

Напомним, указ об уничтожении санкционных продуктов, попавших в нашу страну, в 2015 году подписал президент РФ Владимир Путин.