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Константин Большаков
11 Июня, 2019 10:48
В России задумались о том, чтобы не уничтожать продукты
Уничтожение продуктов.
Источник: build-experts.ru
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.
С подобной идеей выступило одно из ведомств. Указ об уничтожении санкционных продуктов действует с 2015 года.
В Роспотребнадзоре выступили с предложением не уничтожать пригодные для употребления продукты. Об этом сказано на сайте Совета при президенте по правам человека.
- В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу, - сказано в перечне предложений ведомства.
Кроме того, в ведомстве полагают, что нужно законодательно определить возможность использования пищевых отходов как источников биоэнергии, и ввести поэтапный запрет на одноразовые пластиковые пакеты.
Напомним, указ об уничтожении санкционных продуктов, попавших в нашу страну, в 2015 году подписал президент РФ Владимир Путин.
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