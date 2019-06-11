Экономика

Константин Большаков
11 Июня, 2019 10:48

В России задумались о том, чтобы не уничтожать продукты

Уничтожение продуктов.
Источник: build-experts.ru
#Роспотребнадзор

#эмбарго

#продукты
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.

С подобной идеей выступило одно из ведомств. Указ об уничтожении санкционных продуктов действует с 2015 года.

В Роспотребнадзоре выступили с предложением не уничтожать пригодные для употребления продукты. Об этом сказано на сайте Совета при президенте по правам человека.

- В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу, - сказано в перечне предложений ведомства.

Кроме того, в ведомстве полагают, что нужно законодательно определить возможность использования пищевых отходов как источников биоэнергии, и ввести поэтапный запрет на одноразовые пластиковые пакеты.

Напомним, указ об уничтожении санкционных продуктов, попавших в нашу страну, в 2015 году подписал президент РФ Владимир Путин.

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