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Константин Большаков
11 Июня, 2019 09:51
Изменены правила поездок российских детей за границу
Российская граница.
Источник: mtdata.ru
Москва, 11 Июня - DIXINEWS.
Теперь уведомлять о несогласии на их выезд нужно не спецслужбы. Обращаться придётся в местную полицию.
С 12 июня в России вступят в силу новые правила выезда детей за границу. Как пишет «ТАСС», теперь нужно будет уведомлять о несогласии на выезд ребёнка за рубеж не ФСБ, а территориальный отдел МВД.
- В связи с этим с 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, - пояснили в спецслужбе.
Подобные заявления будут рассматривать полицейские по месту жительства родителей или опекунов. Кроме того, подавать подобные обращения можно будет в российские посольства и консульства на местах постоянного проживания заявителя в другой стране.
Также теперь не требуется согласие второго родителя на выезд ребёнка за границу. Если же кто-то из родителей будет против, то, как сообщает «Россия 24», вопрос будет решаться в суде.
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