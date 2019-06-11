Появились подробности взрыва в Махачкалинском порту

При перекачке нефти произошла трагедия. В результате есть погибшие.

Во вторник, 11 июня, в Махачкалинском морском порту при перекачке нефти на танкере произошёл взрыв. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с подробностями ситуации.

Уточняется, что взрыв прогремел в машинном отделении, в результате погибли люди.

- По предварительным данным, обнаружены тела двоих погибших, продолжаются поиски еще одного человека, - сказал источник.

В свою очередь в Росморречфлоте заявили о двух пострадавших и троих пропавших без вести после взрыва. В Минздраве Дагестана рассказали о трёх человек, доставленных в больницу с ожогами, один из которых в тяжёлом состоянии.

В республиканском МЧС уточнили, что инцидент произошёл в 4:38 часов по местному времени.

- В Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В настоящий момент идет сильное задымление машинного отделения. Для охлаждения ёмкости с нефтепродуктами проводится проливка. Угрозы розлива нефтепродуктов в море нет. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в ожоговый центр города Махачкалы, - отметили спасатели.