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Константин Большаков
11 Июня, 2019 09:30
Появились подробности взрыва в Махачкалинском порту
Махачкалинский морской торговый порт.
Источник: vestikavkaza.ru
Махачкала, 11 Июня - DIXINEWS.
При перекачке нефти произошла трагедия. В результате есть погибшие.
Во вторник, 11 июня, в Махачкалинском морском порту при перекачке нефти на танкере произошёл взрыв. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с подробностями ситуации.
Уточняется, что взрыв прогремел в машинном отделении, в результате погибли люди.
- По предварительным данным, обнаружены тела двоих погибших, продолжаются поиски еще одного человека, - сказал источник.
В свою очередь в Росморречфлоте заявили о двух пострадавших и троих пропавших без вести после взрыва. В Минздраве Дагестана рассказали о трёх человек, доставленных в больницу с ожогами, один из которых в тяжёлом состоянии.
В республиканском МЧС уточнили, что инцидент произошёл в 4:38 часов по местному времени.
- В Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошёл хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении. В настоящий момент идет сильное задымление машинного отделения. Для охлаждения ёмкости с нефтепродуктами проводится проливка. Угрозы розлива нефтепродуктов в море нет. Имеются пострадавшие, которые каретами скорой медицинской помощи доставлены в ожоговый центр города Махачкалы, - отметили спасатели.
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