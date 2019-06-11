Россия начнёт платить пенсии иностранцам

Речь идёт о трудовых мигрантах. Они должны быть родом из стран ЕАЭС.

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран-членов Евразийского экономического союза. Как пишет «РБК», такое соглашение было разработано в марте 2019 года, и планируется, что участники ЕАЭС подпишут его и согласуют до конца текущего года.

Так, согласно нововведениям, страна, где работал мигрант, делал взносы в пенсионный фонд и получил право на страховую пенсию по старости, будет платить ему пенсию и после возвращения на родину или переезд в другую страну Союза. А стаж, полученный при работе в странах ЕАЭС, будут суммировать.

В министерстве труда подсчитали, что в 2020-2021 годах на выплату пенсий по таким правилам понадобится порядка 166 млн рублей, и в будущем сумма будет только расти.

Однако учитывая, что в России самое большое число мигрантов и наивысшая средняя зарплата среди стран ЕАЭС, это может привести к тому, что россияне, заработавшие стаж за рубежом, получат пенсию гораздо ниже, чем при работе в РФ. В таких случаях, говорят эксперты, государству придётся поднимать пенсии до прожиточного минимума.