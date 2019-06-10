Общество

Константин Большаков
10 Июня, 2019 15:17

ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев

ЕГЭ по обществознанию.
Источник: yandex.net
#ЕГЭ

#выпускники

#Обществознание
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.

Самый массовый ЕГЭ по выбору, обществознание, прошел 10 июня без существенных сбоев и нарушений.

Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в этот день подали более 349 тысяч человек, в том числе 343 тысячи выпускников текущего года. Данный предмет выбрали почти 50% участников основного периода ЕГЭ 2019 года.

Для проведения ЕГЭ по обществознанию было задействовано 4057 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом. Ход экзамена контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 25 июня.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Следующие экзамены по биологии и информатике участники ЕГЭ сдадут 13 июня, отметили в пресс-службе Рособрнадзора.

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