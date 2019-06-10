Финансы

Константин Большаков
10 Июня, 2019 18:52

В правительстве объяснили, почему россияне не чувствуют роста дохода

Антон Силуанов.
Источник: kp.ru
#Силуанов

#зарплаты

#Минфин
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.

Они всё-таки растут, заверили власти. Но вместе с этим растут и социальные выплаты.

Первый вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему рост доходов россиян не сказывается на их реальных располагаемых доходах. Слова чиновника приводит РИА «Новости».

- Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, они тянут показатель реальных доходов вниз, - объяснил Силуанов.

Силуанов добавил, что в сложившейся ситуации есть два основных фактора, которые негативно сказываются на показателе реальных располагаемых доходов населения. Это рост расходов по потребительским кредитам и теневой сектор экономики.

В ближайшее время правительство ждёт роста реальных зарплат с учётом инфляции, сказал глава Минфина, то есть, зарплаты в номинальном выражении будут расти быстрее, чем инфляция.

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