В правительстве объяснили, почему россияне не чувствуют роста дохода

Они всё-таки растут, заверили власти. Но вместе с этим растут и социальные выплаты.

Первый вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему рост доходов россиян не сказывается на их реальных располагаемых доходах. Слова чиновника приводит РИА «Новости».

- Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, они тянут показатель реальных доходов вниз, - объяснил Силуанов.

Силуанов добавил, что в сложившейся ситуации есть два основных фактора, которые негативно сказываются на показателе реальных располагаемых доходов населения. Это рост расходов по потребительским кредитам и теневой сектор экономики.

В ближайшее время правительство ждёт роста реальных зарплат с учётом инфляции, сказал глава Минфина, то есть, зарплаты в номинальном выражении будут расти быстрее, чем инфляция.