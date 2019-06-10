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Константин Большаков
10 Июня, 2019 18:52
В правительстве объяснили, почему россияне не чувствуют роста дохода
Антон Силуанов.
Источник: kp.ru
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.
Они всё-таки растут, заверили власти. Но вместе с этим растут и социальные выплаты.
Первый вице-премьер РФ и министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему рост доходов россиян не сказывается на их реальных располагаемых доходах. Слова чиновника приводит РИА «Новости».
- Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, они тянут показатель реальных доходов вниз, - объяснил Силуанов.
Силуанов добавил, что в сложившейся ситуации есть два основных фактора, которые негативно сказываются на показателе реальных располагаемых доходов населения. Это рост расходов по потребительским кредитам и теневой сектор экономики.
В ближайшее время правительство ждёт роста реальных зарплат с учётом инфляции, сказал глава Минфина, то есть, зарплаты в номинальном выражении будут расти быстрее, чем инфляция.
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