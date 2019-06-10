|
Константин Большаков
10 Июня, 2019 17:44
Вынесен приговор полковнику Захарченко
Александр Захарченко.
Источник: tengrinews.kz
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.
Он получил длительный тюремный срок. И крупный денежный штраф.
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко к 13 годам тюрьмы. Как пишет «Интерфакс», бывший полковник полиции также будет оштрафован на 117 млн рублей.
Экс-полицейский признан виновным в получении взятки и воспрепятствовании осуществления правосудия. По одному из эпизодов получения взятки Захарченко был оправдан.
Сторона обвинения и сам осуждённый заявили, что не согласны с приговором и будут обжаловать его. Так, гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15 годам тюрьмы и штрафом в размере полумиллиарда рублей.
Напомним, в ходе обысков у Захарченко были обнаружены 8 млрд рублей.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия