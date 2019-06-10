Силовые структуры

Константин Большаков
10 Июня, 2019 17:44

Вынесен приговор полковнику Захарченко

Александр Захарченко.
Источник: tengrinews.kz
#Захарченко

#суд

#МВД
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.

Он получил длительный тюремный срок. И крупный денежный штраф.

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко к 13 годам тюрьмы. Как пишет «Интерфакс», бывший полковник полиции также будет оштрафован на 117 млн рублей.

Экс-полицейский признан виновным в получении взятки и воспрепятствовании осуществления правосудия. По одному из эпизодов получения взятки Захарченко был оправдан.

Сторона обвинения и сам осуждённый заявили, что не согласны с приговором и будут обжаловать его. Так, гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15 годам тюрьмы и штрафом в размере полумиллиарда рублей.

Напомним, в ходе обысков у Захарченко были обнаружены 8 млрд рублей.

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