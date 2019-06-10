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Константин Большаков
10 Июня, 2019 16:56
В Кремле высказали мнение о задержании Голунова
Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Источник: kozmikturk.com
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.
Власти заверили, что следят, как развивается ситуация. И признали наличие вопросов, на которые нужны ответы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за расследованием в отношении журналиста Ивана Голунова. Слова Пескова передаёт агентство «ТАСС».
Песков призвал воздержаться от заявлений о недоверии к правоохранительной системе в стране, которые возникли на фоне задержания Голунова.
- Исходим из того, что остаются на повестке дня ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении, - сказал Песков.
Говоря о том, доверяют ли в Кремле МВД, Песков заметил, что «нигде нельзя исключать ошибок», а главное признавать их и объяснять, как они получились.
Напомним, Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сейчас он под домашним арестом.
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