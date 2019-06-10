В Кремле высказали мнение о задержании Голунова

Власти заверили, что следят, как развивается ситуация. И признали наличие вопросов, на которые нужны ответы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за расследованием в отношении журналиста Ивана Голунова. Слова Пескова передаёт агентство «ТАСС».

Песков призвал воздержаться от заявлений о недоверии к правоохранительной системе в стране, которые возникли на фоне задержания Голунова.

- Исходим из того, что остаются на повестке дня ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении, - сказал Песков.

Говоря о том, доверяют ли в Кремле МВД, Песков заметил, что «нигде нельзя исключать ошибок», а главное признавать их и объяснять, как они получились.

Напомним, Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Сейчас он под домашним арестом.