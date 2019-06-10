«БелИнтерФлоу»: бизнес с человеческим лицом

Сегодня часто говорят о социальной ответственности бизнеса. При этом, по результатам опросов и анализа, не менее 30% российского малого и среднего бизнеса уходят в «серую зону», что говорит о правовой незащищенности работников, серых зарплатах, работе сверхурочно без должного отдыха.

Проведённые исследования аналитического центра НАФИ среди руководителей с целью выявить, что сегодня мешает развитию бизнеса выявило следящие факторы:

1) Нехватка внешнего финансирования (сложность получения кредитов);

2) Высокие налоги, тарифы, страховые взносы и неналоговые платежи;

3) Нехватка квалифицированных кадров.

Поговорим о кадровой проблеме и том, как справляется с ними малый и средний бизнес. Как видно из исследований, кадровый вопрос очень остро стоит в условиях роста предприятия, поэтому хочется разобраться, как успешно организовать кадровую политику, чтобы от этого выигрывали сотрудники и бизнес.

Рассмотрим положительный пример одной из компаний - российско-белорусское предприятие «БелИнтерФлоу», для которого понятие социальной ответственности не является пустым звуком.

На сегодня все компании, работающие в сфере высокотехнологичного оборудования, имеют кадровые трудности. Специалистов, имеющих аналитический склад ума и умеющих решать сложные технологические задачи найти крайне сложно. Обязательное требование - наличие высшего технического образования - сужает данный круг ещё больше, и в данную сферу попадают единицы. Как же привлечь и удержать квалифицированного сотрудника и дать ему возможность получать удовольствие от своей работы и достойное вознаграждение за свой труд? На эту тему размышляет генеральный директор компании «БелИнтерФлоу» Денис Витвинов.

- Да, действительно, найти сегодня хорошего специалиста сложно, у нас все специалисты имеют высшее техническое образование. Выпускники профильных ВУЗов не имеют необходимого опыта, а уже сложившиеся специалисты, прочно удерживаются работодателями. Процесс работы над реализацией проекта длится не менее 1 года, а результат будет виден не менее чем через 1,5- 2 года.

Поэтому мы были вынуждены разработать собственную систему «ввода в профессию» и стараемся развивать два направления: рост специалистов внутри компании и поиск талантливых ребят с успешным опытом в нашей сфере.

В наших компаниях мы выработали принципы и это первое что нужно примерить на себя нашему будущему коллеге для успешной работы:

• Отношение к компании как к собственной;

• Нацеленность на результат, нацеленность на поиск решений – проактивность!

• Открытость, порядочность и честность;

• Персональная ответственность;

• Отзывчивость (быстрый отклик, оперативная обратная связь);

• Внимание к деталям;

• Оперативность в принятии решений;

• Работа в команде. Быть единым целым с командой и проявлять энтузиазм;

• Создавать позитивную команду. Проявлять уважение друг к другу!

• Стремиться к росту и обучению!

• Здоровый образ жизни!

• Любую работу должен выполнять профессионал своего дела!

Первое, что привлекает к нам работников - полностью «белая» заработная плата и прозрачная схема её начисления два раза в месяц. Мы предлагаем заработок, состоящий из двух частей: базового оклада и премии по результатам достижения ключевые показатели эффективности (KPI).

Для каждого сотрудника и на каждом отрезке времени KPI разные, например, для офис-менеджера это свободное время сотрудников на выполнения своей непосредственной работы, для руководителя проекта это количество проектов в работе и точное следование плану реализации, для специалиста отдела ВЭД - оперативная работа с нашими партнерами за рубежом и выполнения графика отгрузок, для генерального директора - рост компании по ключевым показателям.

Понятно, что для выхода на показатели требуется время, поэтому мы предполагаем достойную окладную часть на испытательный срок продолжительностью в три месяца. Первый месяц идёт только обучение под наблюдением опытных работников, со второго месяца сотрудник начинает помогать в реализации действующих проектов и параллельно начинает заниматься своими собственными. Работа над действующими проектами позволяет быстрее добиться результата, и работа становится действительно увлекательной и интересной. Так что «вхождение в профессию» у нас - процесс непростой и длительный. Именно поэтому мы заинтересованы в долгосрочных отношениях с нашими сотрудниками.

По словам руководителя компании Дениса Витвинова, это исключительно командный бизнес, и успех зависит от умения слышать друг друга, поэтому важной составляющей является простое общение между сотрудниками во внеслужебное время.

- Мы своей стороны всячески поощряем корпоративные мероприятия, стараемся вовлечь в них как можно больше наших сотрудников. При этом предпочтение отдаётся командным мероприятиям. Ведь главное в командных играх - ощущение плеча товарища, его поддержки. То же самое и в бизнесе, если это, конечно, «правильный» бизнес для человека. Например, это игра в кёрлинг или совместное прохождение квестов, страйк-бол, в общем, стараемся всегда искать что-то новое.

Немаловажны также и условия труда, всем сотрудникам предоставлены прекрасно оборудованные, светлые рабочие места в современном офисе недалеко от центра города. Московский офис компании сейчас готовится к переезду в новое офисное помещение бизнес-центр класса А, на берегу реки, прямо напротив Москва-Сити. Современные системы охраны и контроля, прекрасные, светлые офисные помещения, новейшие компьютерные системы, переговорная комната с возможностью международной конференцсвязи, что немаловажно, ведь мы постоянно в тесном контакте с нашими заказчиками и поставщиками, а они разбросаны по всему миру.

Современный бизнес - командная игра, в которой общий успех зависит полностью от личного вклада каждого «игрока», и сегодня, как никогда, «кадры решают всё». Мы ценим своих сотрудников, требуем от них только одного - честной и бескомпромиссной игре в нашей команде. В команде победителей.