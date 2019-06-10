Силовые структуры

Константин Большаков
10 Июня, 2019 16:07

Экс-главу Коми Гайзера осудили на крупный срок

Вячеслав Гайзер.
Источник: dixinews.ru
#Гайзер

#Коми

#суд
Сыктывкар, 10 Июня - DIXINEWS.

Он проведёт за решёткой больше десяти лет. Дело продолжалось с осени 2015 года.

Суд приговорил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание экс-руководитель региона будет в колонии строгого режима, пишет «Интерфакс».

Кроме того, Гайзера оштрафовали на 160 млн рублей. По статье о руководстве преступным сообществом обвиняемого оправдали. При этом обвинение просило для Гайзера 21 год лишения свободы.

Также осуждён и другой бывший глава Коми и сенатор Владимир Торплопов, проходивший по делу Гайзера. Его приговорили к 6,5 годам тюрьмы. На 9 лет осудили бывшего заместителя главы республики Алексея Чернова.

Напомним, Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре 2015 года.

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