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Константин Большаков
10 Июня, 2019 16:07
Экс-главу Коми Гайзера осудили на крупный срок
Вячеслав Гайзер.
Источник: dixinews.ru
Сыктывкар, 10 Июня - DIXINEWS.
Он проведёт за решёткой больше десяти лет. Дело продолжалось с осени 2015 года.
Суд приговорил бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам лишения свободы. Отбывать наказание экс-руководитель региона будет в колонии строгого режима, пишет «Интерфакс».
Кроме того, Гайзера оштрафовали на 160 млн рублей. По статье о руководстве преступным сообществом обвиняемого оправдали. При этом обвинение просило для Гайзера 21 год лишения свободы.
Также осуждён и другой бывший глава Коми и сенатор Владимир Торплопов, проходивший по делу Гайзера. Его приговорили к 6,5 годам тюрьмы. На 9 лет осудили бывшего заместителя главы республики Алексея Чернова.
Напомним, Вячеслав Гайзер был задержан в сентябре 2015 года.
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