Наркотик для прессы: РБК, «Ведомости» и «КоммерсантЪ» пиарятся на деле наркодилера Голунова

Сегодня «Ведомости», «РБК» и «КоммерсантЪ» выпустили передовицы в едином ключе и в едином оформлении. Материал «Мы Иван Голунов» вышел в поддержку корреспондента «Медузы», арестованного за сбыт наркотиков. Однако, по сути, это обычная рекламная кампания изданий, переживающих не лучшие времена.

В принципе, понятно, что хотели сказать вышеупомянутой публикацией все три газеты: Голунова надо защитить, ибо следующим может быть любой из нас. Однако ни «Ведомости», ни «РБК», ни «Коммерсантъ» не отмечались громкими расследованиями в последнее время. У них были только внутренние, так сказать, кулуарные разбирательства «кухонного» характера.

Так, в «Коммерсанте» в мае уволились все сотрудники отдела политики вслед за завотделом Максимом Ивановым. Главред издания Владимир Желонкин не стал сильно переживать и хладнокровно набрал новых журналистов, сформировав политотдел заново.

В «РБК» подобный скандал с массовым увольнением редколлегии случился двумя годами ранее. В 2016 году издание покинули более двух десятков сотрудников, включая главредов и завотделов. Причем их тоже никто удерживать и уговаривать остаться не стал.

Выходит, что газеты своих журналистов увольняют спокойно, а вот за Ивана Голунова готовы чуть ли ни голову сложить. Спрашивается, а что вдруг? Логично предположить, что «РБК» и «КоммерсантЪ» попросту хайпятся на резонансной теме с лозунгом «Мы не такие, мы стоим за свободу прессы!». Хотя сами эту самую независимость СМИ не раз попирали в угоду собственным акционерам.

С «Ведомостями» все еще проще. У них годовая подписка почти пять тысяч стоит, а громких материалов практически нет. Вот они и «вписались» в эту кампанию с Голуновым в надежде повысить цитируемость и просто напомнить о себе.

Ситуация вокруг Ивана Голунова напоминает скорее шапито-шоу, чем скоординированную поддержку невинно осужденного. По Голунову идет только следствие, а околооппозиционная столичная тусовка уже вся вывалила на одиночные пикеты и митинги несогласных. Дешевый популизм таких действий очевиден всем здравомыслящим людям. И поддержка Голунова со стороны либеральных СМИ здесь совсем не при чем.