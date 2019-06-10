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Константин Большаков
10 Июня, 2019 13:48
Стала известная самая частая причина отказа в оформлении пенсии
Отделение ПФР.
Источник: berdsk-online.ru
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.
Для выхода на заслуженный отдых необходимо набрать конкретный стаж. В ПФР уточнили, какой.
В Пенсионном фонде России сообщили, что самая частая причина отказа в оформлении пенсии – отсутствие оснований для её досрочного назначения. Об этом написала «Российская газета».
Так, в прошлом году число отказов выросло с 125,4 до 170,5 тысяч, из них доля отказов по льготному выходу на пенсию составила около 6%. Досрочная пенсия положена, в частности, работникам на тяжёлых и вредных производствах, медикам и преподавателям.
При этом в ПФР учитывают не только общий страховой стаж, но и стаж на соответствующих видах работ. Досрочно выйти на покой могут также опекуны инвалидов с детства. Срок стажа составляет не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин.
Также в 50 лет на пенсию могут уйти женщины, родившие 5 и больше детей, имеющие страховой стаж не менее 15 лет.
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