Стала известная самая частая причина отказа в оформлении пенсии

Для выхода на заслуженный отдых необходимо набрать конкретный стаж. В ПФР уточнили, какой.

В Пенсионном фонде России сообщили, что самая частая причина отказа в оформлении пенсии – отсутствие оснований для её досрочного назначения. Об этом написала «Российская газета».

Так, в прошлом году число отказов выросло с 125,4 до 170,5 тысяч, из них доля отказов по льготному выходу на пенсию составила около 6%. Досрочная пенсия положена, в частности, работникам на тяжёлых и вредных производствах, медикам и преподавателям.

При этом в ПФР учитывают не только общий страховой стаж, но и стаж на соответствующих видах работ. Досрочно выйти на покой могут также опекуны инвалидов с детства. Срок стажа составляет не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин.

Также в 50 лет на пенсию могут уйти женщины, родившие 5 и больше детей, имеющие страховой стаж не менее 15 лет.