Экономика

Константин Большаков
10 Июня, 2019 13:48

Стала известная самая частая причина отказа в оформлении пенсии

Отделение ПФР.
Источник: berdsk-online.ru
#ПФР

#пенсия

#льготы
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.

Для выхода на заслуженный отдых необходимо набрать конкретный стаж. В ПФР уточнили, какой.

В Пенсионном фонде России сообщили, что самая частая причина отказа в оформлении пенсии – отсутствие оснований для её досрочного назначения. Об этом написала «Российская газета».

Так, в прошлом году число отказов выросло с 125,4 до 170,5 тысяч, из них доля отказов по льготному выходу на пенсию составила около 6%. Досрочная пенсия положена, в частности, работникам на тяжёлых и вредных производствах, медикам и преподавателям.

При этом в ПФР учитывают не только общий страховой стаж, но и стаж на соответствующих видах работ. Досрочно выйти на покой могут также опекуны инвалидов с детства. Срок стажа составляет не менее 20 лет для мужчин и не менее 15 лет для женщин.

Также в 50 лет на пенсию могут уйти женщины, родившие 5 и больше детей, имеющие страховой стаж не менее 15 лет.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В ПФР рассказали, как накопить на пенсию фрилансерам
Ветеранам назначили ежегодные выплаты ко Дню Победы
В ПФР объявили об отмене бумажных СНИЛС
Читайте в рубрике:
Лукашенко пришёл в ярость: «Ползать на коленях перед Россией не буду»
Российские власти открестились от суверенного Рунета
Правительство отреагировало на спор ФСБ и «Яндекса»


Загрузка...
Путин ответил на вопросы информагентств о политических и экономических вызовах
Сейм Латвии запретил иностранцам управлять Латвийской православной церковью
Путин встретился с президентом Болгарии
В Германии санитар убил 85 пациентов, его приговорили к пожизненному сроку
ВИДЕО


Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МЧС: «Угрозы для населения от пожара на Пороховом заводе нет»
Москва, 10 Июня, 18:52.
В правительстве объяснили, почему россияне не чувствуют роста дохода
Казань, 10 Июня, 18:29.
Бесплатно получили землю 5685 многодетных семей Казани
Казань, 10 Июня, 18:06.
Одну из самых дорогих квартир России обнаружили в Казани
Казань, 10 Июня, 17:58.
Организаторов интим-агентства осудили в Альметьевске
Москва, 10 Июня, 17:44.
Вынесен приговор полковнику Захарченко
Москва, 10 Июня, 16:56.
В Кремле высказали мнение о задержании Голунова
Сыктывкар, 10 Июня, 16:07.
Экс-главу Коми Гайзера осудили на крупный срок
Москва, 10 Июня, 15:59.
«БелИнтерФлоу»: бизнес с человеческим лицом
Москва, 10 Июня, 15:23.
Наркотик для прессы: РБК, «Ведомости» и «КоммерсантЪ» пиарятся на деле наркодилера Голунова
Москва, 10 Июня, 15:17.
ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев
Уфа, 10 Июня, 15:00.
Единая проездная карта появится в Башкирии





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия