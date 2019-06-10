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Константин Большаков
10 Июня, 2019 12:59
Появилась дата запуска поездов по Крымскому мосту
Крымский мост.
Источник: business-crimea.com
Крым, 10 Июня - DIXINEWS.
Предварительно, это произойдёт уже в декабре. А перед началом курортного сезона число поездов перевалит за десяток.
И.о. генерального директора «Крымской железной дороги» Василий Назарян заявил, что движение поездов по Крымскому мосту начнётся 9-10 декабря. Продажи билетов начнутся за 45 суток до запуска первого пассажирского состава, в октябре 2019 года, пишет «ТАСС».
Первые два поезда поедут из Севастополя в Москву и Санкт-Петербург. Приобрести билеты можно в кассах «КЖД», прорабатывается вопрос об их продаже через интернет, при этом стоимость билетов чиновник не уточнил.
Как отметили в «КЖД», накануне курортного сезона в 2020 году будут запущены сразу 11 поездов. Также уточняется, что открытие железнодорожного движения по мосту начнётся досрочно.
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