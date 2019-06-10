Появились данные об анализах Голунова на наркотики

Запрещенных веществ в крови журналиста не нашли. Однако попытки сделать это продолжатся.

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что тест на наркотики у журналиста Ивана Голунова показал отрицательный результат. Слова медика приводит РИА «Новости».

При этом, несмотря на данные результаты, исследования будут продолжены, сказал Брюн. В свою очередь глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил «ТАСС», что полицейские эксперты не нашли следов наркотиков на смывах с ладоней и под ногтями Голунова.

Напомним, Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на распространение наркотиков. Свою вину он отрицает и говорит, что наркотики ему подбросили. Суд отправил журналиста под домашний арест.