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Константин Большаков
10 Июня, 2019 11:40
Появились данные об анализах Голунова на наркотики
Иван Голунов.
Источник: u-f.ru
Москва, 10 Июня - DIXINEWS.
Запрещенных веществ в крови журналиста не нашли. Однако попытки сделать это продолжатся.
Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что тест на наркотики у журналиста Ивана Голунова показал отрицательный результат. Слова медика приводит РИА «Новости».
При этом, несмотря на данные результаты, исследования будут продолжены, сказал Брюн. В свою очередь глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил «ТАСС», что полицейские эксперты не нашли следов наркотиков на смывах с ладоней и под ногтями Голунова.
Напомним, Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на распространение наркотиков. Свою вину он отрицает и говорит, что наркотики ему подбросили. Суд отправил журналиста под домашний арест.
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